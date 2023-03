Tragico incidente a Monsano: Riccardo Allegrini perde il controllo dello scooter e va contro un albero. Muore un giovane papà

MONSANO - Schianto mortale nel tardo pomeriggio di oggi (7 marzo): perde la vita un giovane papà, avrebbe compiuto 40 anni tra due giorni. L'incidente si è verificato attorno 19.30, in via Sant'Antonio, una strada che collega la periferia di Monsano a Jesi. L'uomo stava tornando a casa dal lavoro.

La tragica dinamica

Una strada molto buia. Il 39enne Riccardo Allegrini, originario di Castelbellino ma residente a Monsabo, era a bordo di uno scooter T-Max e stava tornando a casa, in direzione Monsano, quando ha investito una 31enne, che stava camminando sul ciglio della strada. L'uomo ha perso il controllo dello scooter ed è finito contro un albero. Sul posto è intervenuto il 118, ma per purtroppo per il 39enne non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. La 31enne è rimasta ferita gravemente ed è stata portata in codice rosso a Torrette. Indagano i carabinieri.