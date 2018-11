Scossa di terremoto poco prima delle 14 avvertita distintamente lungo la costa: 4.2

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Scossa di terremoto pochi minuti prima delle 14. Ad avvertire la scossa lungo la costa della provincia di Ancona, in particolare a Senigallia. Nel capoluogo si è sentita distintamente ai piani alti. Chiamate ai vigili del fuoco, ma ancora non si conosce né intensità né epicentro. Segnalazioni anche nel Pesarese, dove i vigili del fuoco hanno ricevuto diverse chiamate di cittadini allarmati.La scossa tra Emilia Romagna e Marche in mare è stata di magnitudo 4.2 (e non 4.1 come indicato in un primo momento). Secondo l'Ingv l'epicentro è stato localizzato nel Riminese, a Sant'Arcangelo, alle 13 e 48.