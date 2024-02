TRECASTELLI - In 9 rischiano il processo per le condizioni in cui venivano tenuti chihuahua e altri cani di piccola taglia nel canile di Trecastelli, al centro di un’inchiesta dei carabinieri forestali. Nel gennaio 2021 ne vennero sequestrati 859, circa la metà aveva contratto la brucellosi, zoonosi infettiva trasmissibile all’uomo.

Archiviate 6 posizioni (tra cui quella di Marco Sebastianelli, sindaco di Trecastelli) sono imputati i 3 proprietari dell’allevamento - Franco e Olga Fraboni e la loro figlia Maryana - gli allevatori Daniele Vatalaro e Samantha Raugei, la veterinaria Giulia Caterbetti, il direttore del Servizio sanità animale dell’ex Asur Av2 Roberto Giordani e due dirigenti veterinari, Giorgio Guidoni e Roberto Marchetti. Diversi i reati contestati a vario titolo, tra cui il maltrattamento e l’abbandono di animali, il disastro colposo, ma anche la vendita di cani sequestrati. Per l’accusa, gli animali venivano tenuti in condizioni incompatibili con la loro natura: ce n’erano 859 per una struttura autorizzata al massimo per 61, maschi e femmine non sarebbero stati divisi, favorendo così la nascita di altri cuccioli e la diffusione dell’infezione. Tra i reati contestati, il traffico illecito di animali (importati dall’Est Europa sotto le 12 settimane di età), un presunto caso di corruzione (la cessione di un chihuahua di alta genealogia per ingraziarsi i vertici Asur) e l’esercizio abusivo della professione veterinaria. Nell’udienza preliminare davanti al gup Pallucchini hanno chiesto di costituirsi parte civile il Comune di Trecastelli e 9 associazioni. Alcuni imputati hanno anticipato la volontà di ricorrere a riti alternativi. Udienza aggiornata al 16 aprile.