TRECASTELLI Sono stati dati in adozione sabato scorso 38 cani, negativi alla brucellosi, salvati dall’allevamento di Trecastelli. La Regione, inoltre, si è attivata per comprare un canile dove portare i 278 cani ancora positivi, in vista del dissequestro dell’allevamento dove attualmente si trovano. I positivi sono rimasti lì mentre i negativi sono stati trasferiti nel frattempo in una struttura di Ostra Vetere, dove potranno rimanere fino al 25 novembre.

L’annuncio



«Sabato scorso abbiamo dato in adozione altri 38 cani – l’annuncio sui social dell’associazione Amici Animali di Osimo -. Tutti maschi provenienti dal sequestro del 7 gennaio 2021 dell’allevamento It Show Kennel di Trecastelli. Ne restano altri da dare via e abbiamo poco tempo perché il contratto con la struttura di Ostra Vetere finirà e la Regione non lo rinnoverà». Ieri quattro erano in cerca di una famiglia. «Per i 278 cani positivi alla brucellosi, rimasti ancora nell’allevamento - prosegue l’associazione -, la Regione ha preparato un bando europeo per spostarli, dato che la struttura la devono dissequestrare ma non sappiamo i tempi. Dovranno essere ritestati per capire se ce ne fossero altri da dare in adozione ma, finalmente, dopo mesi e mesi di test, controtest, attese infinite, autorizzazioni e molta burocrazia, altri 38 hanno lasciato i box per entrare nella casa e nel cuore di altrettante famiglie».

Al momento del sequestro erano 859 i cani presenti. «E’ stata avviata la procedura per una gara d’appalto – spiega l’assessore regionale Filippo Saltamartini – per acquistare un nuovo canile da 300 posti per tre anni, per trasferire i cani di Trecastelli. Lo si vorrebbe diviso in due parti per spostare i cani che via via si negativizzano alla brucellosi. Le domande si possono presentare entro gennaio. Intanto, complessivamente, sono stati dati in adozione una novantina di cani, guariti dalla data del sequestro». Molti, purtroppo, hanno trovato la morte in quell’allevamento.