Tenta la rapina con il taglierino ma la figlia della titolare aiutata dalla sorella lo fa uscire dal negozio. Arrivano i carabinieri: arrestato

ANCONA - Tenta una rapina e finisce in manette, Pomeriggio movimentato al Piano dove un uomo ha fatto irruzione nel negozio di Isabella Colussi e con il taglierino in mano ha chiesto l'incasso ma la figlia della titolare con grande freddezza si è opposta e nonostante la corsa dell'uomo verso la cassa e riuscito a fermarlo finchè nel negozio è entrata la sorella che l'ha aiutata a farlo uscire con il trambusto che è proseguito anche all'esterno dell'attività dove proprio in quel momento passava una pattuglia dei carabinieri che ha arrestato il rapinatore mentre una delle due ragazze dopo lo spavento ha accusato un lieve malessere con la Croce Gialla che l'ha portata all'ospedale di Torrette solo per precauzione. © RIPRODUZIONE RISERVATA