Il SuperEnalotto bacia ancora la provincia di Ancona: ecco dove è stato messo a segno l'ultimo colpo

SASSOFERRATO - Caccia al vincitore, curiosità che cresce di ora in ora. Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione del SuperEnalotto di sabato 6 febbraio, con il Jackpot che arriva a 104,3 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di martedì 9 febbraio. È festa però per il fortunato che ha centrato il "4S", con una vincita di 52.251 euro. La giocata vincente è stata convalidata a Sassoferrato presso il punto vendita Bar Vitaletti & Gentili situato in via Roma. La combinazione vincente è stata 36, 49, 50, 61, 66, 76 Jolly 82, SuperStar 87. Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 415.818 vincite. L’ultimo "6", da oltre 59 milioni di euro, è stato centrato il 7 luglio 2020 a Sassari. Sono state 124 le vincite milionarie con punti 6 realizzate dalla nascita del SuperEnalotto ad oggi.

