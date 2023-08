​Storia di amore e di tifo: papà Argentino (95 anni) e il figlio Mirco incontrano a Cingoli i loro beniamini dell'Ancona

CINGOLI- Più di 130 anni di tifoseria e sostegno all’Ancona Calcio. Argentino e Mirco Mengarelli, padre e figlio, non perdono occasione per dimostrare il loro amore per i biancorossi. Argentino, classe 1928 (95 anni sostenitore e tifoso già dall'età di 10 anni), Mirco (classe 1965, sostenitore e tifoso dall'età di 7 anni). Padre e figlio sono stati premiati con una bella foto di gruppo con tanto di applausi e ringraziamenti dalla grande disponibilità e generosità dello staff e dei giocatori dell’Ancona.

L'incontro

Domenica scorsa all'hotel ristorante il Tetto delle Marche a Cingoli, che ospita il ritiro della squadra, Argentino e Mirco, con le rispettive famiglie, si sono recati presso la struttura alberghiera che ospita mister Donadel ed i suoi ragazzi con la viva speranza, appositamente programmata, di incontrare i loro beniamini. Con grande felicità e sorpresa all’ora del pranzo si sono incontrati con i biancorossi e con grande disponibilità e affetto lo staff tecnico e la squadra hanno posato con i due super tifosi per la foto di rito. Una bella soddisfazione soprattutto per il novantacinquenne Argentino, uno dei tifosi biancorossi meno giovani.