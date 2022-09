Stazione dei treni di Ancona, l'unica scala mobile non funziona da 6 mesi. La protesta: «Altro che metropolitana di Roma. Nessun rispetto per i viaggiatori e disabili»

ANCONA - Chiamatele scala immobile. «Da circa sei mesi alla stazione ferroviaria di Ancona l'unica scala mobile esistente è immobile - segnala Raffaele Giorgetti -. Ci siamo scandalizzati per quelle della metropolitana di Roma. Qui ad Ancona, invece, come spesso succede, ci rassegnamo al degrado, all'incompiuto, al rotto».

«Chi è che deve intervenire?»

Lasciate ogni bagaglio o voi ch’entrate: l'inferno del viaggiatore con trolley o borsone è servito. «Chi è il responsabile ? - chiede Giorgetti - Rfi Marche, Trenitalia, Regione Marche o Comune di Ancona? C'è nessuno? Se ci siete riparate questa scala. è questione di rispetto dei cittadini e dei turisti, soprattutto quelli con difficoltà motorie». Sicuramente una brutta accoglienza per chi arriva, un servizio fantasta per chi parte. Che la stazione di Ancona non sia un esempio di perfezione (anche da chi la frequenta) lo si era capito da un'altra segnalazione arrivata al Corriere Adriatico alcune settimane fa, parliamo della foto che ritraeva un viaggiatore che, in attesa del treno, aveva pensato bene di piazzare un'amaca tra due pali della pensilina, a mo' di campeggio. Cose mai viste.