Alla stazione di Ancona come in spiaggia: sull'amaca in attesa del treno

ANCONA - Le scarpe appoggiate, in maniera ordinata e allineata, in terra, l'amaca testa tra due pali della pensilina: c'è un modo più comodo di passare questo scampolo d'estate?

Probabilmente no, ma l'immagine non si riferisce ad una spiaggia o ad un ameno luogo di villeggiatura, ma alla stazione di Ancona, dove qualcuno ha deciso di mettersi comodo in attesa del treno. Del resto, la notte la sala d'attesa è chiusa. Ma non è mancato chi ha storto il naso di fronte a questo inconsueto spettacolo.