Stalking, insulti e minacce con diversi account social: una 22enne residente ad Ancona finisce agli arresti domiciliari

ANCONA- Nella tarda mattinata di oggi (25 giugno), la polizia di Ancona ha arrestato ponendo agli arresti domiciliari una donna di 22 anni, di origini bengalesi, responsabile dei reati di stalking e diffamazione aggravata continuata.

Il fatto

La donna, che aveva lavorato per un periodo alle dipendenze della sua vittima e di suo fratello, aveva iniziato a comportarsi in modo molesto dopo il licenziamento della scorsa estate. Nello specifico utilizzando svariati account e tramite diversi profili inviava messaggi alla vittima, e al fratello, pieni di minacce e ingiurie. La donna aveva ricevuto un precedente ammonimento, con divieto di avvicinamento, non rispettato così che è stato ritenuto necessario inasprire la misura nei suoi confronti.