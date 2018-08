Si è spenta "Marì de Culobello": cuoca e figura storica di Jesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI – Impossibile per uno jesino non conoscerla. La conoscevano anche quasi tutti in Vallesina. Si è spenta a 95 anni Assunta Conversazioni, più nota per tutti come “Marì de Culobello” che per anni ha gestito la trattoria in centro storico.Un personaggio speciale, una figura che ha fatto la storia della città, la sua scomparsa già da questa mattina è argomento che tiene banco non solo in città. Marì si è spenta venerdì sera a Maiolati Spontini, la salma è stata composta alla casa del Commiato di Santarelli a Monsano, vicino al Mercatone Uno, dove è stata allestita la camera ardente. I funerali si svolgeranno domani in forma civile alle ore 9,30 muovendo dalla Casa del Commiato al cimitero comunale.