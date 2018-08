Riaffiora dopo un'emersione, una barca lo travolge: ex allenatore di volley in coma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Una notizia che ha scosso in tanti. Un ex professore di educazione fisica e allenatore di pallavolo femminile di Ancona, Paolo Damiani, 64 anni, ha avuto un grave incidente in mare nell'isola croata di Korcula. Del fatto, avvenuto la settimana scorsa, si è avuta notizia però solamente oggi. L'anconetano, in vacanza, stava riaffiorando dopo un'immersione quando una barca lo ha travolto. Adesso il 64enne è ricoverato all'ospedale di Spalato in coma indotto.