Sosta selvaggia in via Podesti: residenti prigionieri delle auto

ANCONA - Mezzi parcheggiati in doppia fila, nelle traverse tra corso Stamira e corso Garibaldi, bloccano ogni giorno le vie e le auto dei residenti regolarmente in sosta. Anche ieri in via Podesti, nel tratto tra i due corsi e per tutta la lunghezza della via, quattro o cinque auto sono state lasciate in seconda fila e i residenti, non riuscendo ad uscire, hanno dovuto cercare i proprietari dei mezzi per poter prendere la propria macchina. «Lavoro qui vicino» ha detto ieri un signore uscito da una delle attività vicine a via Podesti, che aveva lasciato l’auto in doppia fila ed è stato chiamato da un residente che non riusciva ad uscire dal parcheggio. Ancora una volta, dunque, si ripropone il problema della carenza dei parcheggi in centro città e che finisce con il colpire soprattutto i residenti. Le traverse in cui le macchine sono parcheggiate in modo selvaggio sono in particolare via Astagno, via Podesti, via del Traffico e via don Antonio Gioia. Un quadrilatero spesso impossibile per chi abita in centro e deve uscire con la propria macchina. Per il residente, poi, è diventato impossibile parcheggiare nelle vie adiacenti alla propria abitazione perché i posti auto sono limitati e quasi sempre occupati da persone che non ne hanno titolo e da furgoncini delle attività commerciali. Nelle zone dove è possibile fermarsi, ci sono sempre macchine sopra i marciapiedi, in doppia fila o in mezzo alla strada. Un vero e proprio calvario che rischia di esasperare gli animi dei residenti he ogni giorno si devono confrontare con le stesse pessime abitudini di chi lascia il proprio mezzo dove capita, sperando di potersela cavare.