Soccorso uno yacht in avaria al largo di Portonovo: salvati la mamma e due bambini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Una famiglia, padre, madre e due figli piccoli, a bordo di uno yacht in avaria al largo di Portonovo, è stata tratta in salvo questa mattina. Alle 13.30 è arrivata la chiamata dall'imbarcazione, che si trovava a circa un miglio dalla costa. La barca, ferma a causa di un’avaria al motore, è stata prontamente raggiunta dal bagnino Edoardo Rubini con il mezzo della Società nazionale di Salvamento e dalla Guardia Costiera. Niente di grave, solo nausea per l’ondeggiare del mare, spavento e disagio per il sole a picco. Rubini ha preso a bordo la donna ed i bambini, portandoli a terra, mentre la Guardia Costiera ha recuperato l’imbarcazione.