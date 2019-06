Il sindaco stoppa la movida: â€‹annullato il party al Conero Golf Club

di Stefano Rispoli

SIROLO - Il nuovo sindaco di Sirolo stoppa la movida. Il party d’inaugurazione estiva al Conero Golf Club, in programma stasera, è stato annullato dal Comune che ha revocato l’autorizzazione a 48 ore dalla festa organizzata dallo staff di E20 Divertenti. Il motivo? Mancava un passaggio formale, cioè l’ok della Commissione comunale di vigilanza al progetto presentato dalla società Enjoy Srl.Ma allora perché la precedente Amministrazione aveva rilasciato il nulla osta il 3 maggio scorso? E poi non era possibile riunire la Commissione in tempo utile per salvare il party? «Purtroppo no, io sono stato eletto il 26 maggio e questa è un’attività che richiede tempo - spiega il sindaco Moschella, 51enne ispettore di polizia -. La società è stata avvisata del problema a fine maggio. L’iter non era completo e abbiamo convocato una Commissione di vigilanza per sottoporre a verifica il progetto tecnico, benché sembrasse conforme. Corinaldo? Non c’entra. I controlli si fanno per tutelare i giovani e tutti i soggetti interessati».