Schianto da brividi al Coppo di Sirolo, scooter si scontra con un furgone: 22enne portato all'ospedale dall'eliambulanza

SIROLO - Brutto incidente questo pomeriggio attorno alle 19 in via Pertini, al Coppo di Sirolo. Un ragazzo di 22 anni alla guida della sua moto si è scontrato frontalmente con un furgone. Sul posto è intervenuto l'elicottero del 118 per soccorrere il giovane, rimasto comunque sempre cosciente. Il ragazzo è stato trasferito all'ospedale di Torrette in codice rosso a titolo precauzionale, ma non è in pericolo. Sul posto anche un'ambulanza della Croce Bianca di Numana. Indagano i carabinieri di Numana.

Ultimo aggiornamento: 20:40

