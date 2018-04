Coppo, auto contro moto di notte vicino al bar Ferito un giovane centauro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SIROLO - Ancora sangue sulla Direttissima del Conero per l’ennesimo incidente stradale avvenuto martedì sera all’altezza del Bar del Coppo. Nello scontro tra un’auto e una moto ha avuto la peggio un centauro di 37 anni che è stato portato al pronto soccorso di Torrette per una serie di lesioni. Non è in pericolo di vita, ma la paura è stata enorme.Lo schianto è avvenuto poco prima delle 23 lungo la strada provinciale 2, in zona Coppo. La dinamica è in corso di valutazione da parte della Polizia Stradale di Ancona, intervenuta sul posto con una propria pattuglia insieme ai mezzi del 118. Secondo una prima ricostruzione, l’impatto sarebbe stato frontale. Il centauro (D.D.L. le sue iniziali) stava viaggiando verso Ancona in sella alla sua moto quando è finito contro un’auto che probabilmente era sbucata dal parcheggio del bar, intenta a fare manovra per immettersi sulla strada principale. Lo scontro è stato violento. Il 37enne è volato dalla moto ed è planato rovinosamente sull’asfalto. Subito i presenti hanno sollecitato l’intervento dei soccorsi. Un mezzo del 118 in pochi minuti ha raggiunto il luogo dello schianto.Le condizioni del centauro ferito, che è sempre rimasto vigile anche se sanguinante e sotto choc per l’accaduto, per fortuna non sono apparse particolarmente gravi. L’uomo è stato stabilizzato e trasferito in ambulanza all’ospedale regionale di Torrette con un codice giallo. Inevitabili i disagi alla circolazione, anche se a quell’ora il traffico non era sostenuto, con un tratto della Direttissima che è rimasto chiuso per consentire alla polizia di effettuare i rilievi e rimuovere i veicoli coinvolti nell’incidente.