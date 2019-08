Si sente male lungo il corso momenti ​di paura per una turista di 50 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Stava passeggiando lungo corso Mazzini quando si è sentita male: momenti di paura per una donna di 50 anni, una turista che ha accusato un malore. Immediato l'intervento della Croce Gialla che l'ha trasportata in condizioni comunque non gravi all'ospedale di Torrette per tutti i controlli del caso.