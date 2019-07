Si presenta come avvocato e truffa un'anziana di 91 anni: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - I militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Ancona, nella tarda mattinata, hanno tratto in arresto un 51enne pregiudicato di origini campane, responsabile di una truffa aggravata nei confronti di un’anziana 91enne, vedova.L’anziana era stata poco prima raggiunta in casa, nei pressi di via Martiri della Resistenza di Ancona, dopo essere stata contattata sul telefono fisso della propria abitazione con la complicità di altro soggetto in corso di identificazione.Nella circostanza l’interlocutore, presentatosi come avvocato, informava la donna di un incidente stradale occorso poco prima alla figlia che pertanto si trovava in una Caserma dei Carabinieri ed era necessario pagare una cauzione per il suo rilascio.L’anziana, appresa la notizia ed in stato di agitazione potendo disporre di soli 600 euro a fronte dei 5.000 richiesti, su insistenza dell’interlocutore al telefono provvedeva a raccogliere oggetti preziosi per compensare la cifra mancante.Una pattuglia di militari in borghese della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Ancona, già in zona per attività di controlli, notava un uomo appostato all’interno di una Lancia Musa che aveva un atteggiamento sospetto. I militari decidevano di intervenire quando notavano che lo stesso era entrato in un condominio vicino a dove aveva parcheggiata per poi uscirne frettolosamente per riprendere il veicolo. I militari, bloccato l’uomo ed intervenuti nell’abitazione dell’anziana constatavano che la vittima aveva già consegnati i soldi che venivano recuperati e restituiti alla vittima.L’uomo, arrestato per truffa aggravata, veniva trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ancona per l’udienza di convalida prevista per la mattinata di domani.