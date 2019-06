Sfera giudice di X Factor rivolta social: «Non avete rispetto delle sei vittime»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Pioggia di critiche nella pagina Facebook di X-Factor Italia ieri, dopo l’annuncio di aver scelto come nuovo giudice Sfera Ebbasta. Il pubblico non ci sta. “Ma come si fa? Sfera Ebbasta giudice, io X-Factor non lo guardò più”. E’ uno tra i migliaia di commenti, molti dei quali scritti da senigalliesi e residenti dell’hinterland che hanno vissuto da vicino la tragedia della Lanterna Azzurra.“Dopo gli eventi di Corinaldo e sei vittime dovete solo vergognarvi – si legge in un altro -. A questo punto spero calino gli ascolti forse poi capirete veramente la scelta completamente fuori luogo ed irrispettosa”. C’è anche chi invita a boicottare il programma. In tanti concordano. “Mi spiace ma farò parte dei tantissimi che il giovedì guarderanno altro – riporta uno di loro – quest’anno avete toppato alla grande”.Di fronte a tanta rabbia X-Factor Italia replica: “Sulla vicenda, molto dolorosa, in cui Sfera si è trovato coinvolto, pensiamo sia giusto lasciare che la giustizia faccia il suo corso per rispetto verso le vittime e le loro famiglie.. Sfera è riuscito ad affermarsi in pochissimo tempo pubblicando a 27 anni il disco più venduto in Italia nel 2018. Per raggiungere questi risultati servono sia talento che fiuto, caratteristiche molto utili per fare da mentore ai concorrenti"".Questa quindi la motivazione che ha indotto a volerlo come giudice. “Come artista è normale che Sfera Ebbasta debba andare avanti se ha agito in buona fede – interviene Vincenzo Fiore, amministratore del gruppo-comitato “Giustizia per le vittime della Lanterna Azzurra” – però è stata una scelta inopportuna. Proprio quest’anno dovevano chiamare lui? Non potevano aspettare un anno o due? Credo sia stato fatto apposta sapendo che avrebbe fatto discutere, del resto la televisione ci sguazza nella polemiche pur di fare audience"". Concorda il legale del comitato. ""E’ il segno dei tempi dove l’audience prevale sui valori – commenta l’avvocato Corrado Canafoglia -. Non è una accusa nei confronti di Sfera Ebbasta ma, per motivi di opportunità, nel panorama italiano poteva essere scelto un altro cantante"".