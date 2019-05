Serre di marijuana in casa arrestato operaio coltivatore Nei guai un cinquantenne

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

JESI - Due serre professionali attrezzate per la coltivazione, crescita, essiccazione e pesatura con ben 25 piante di marijuana interrate alte un metro. E in congelatore, un blocco di fogliame congelato da oltre un chilo, più 10 grammi di marijuana nascosti in un involucro. Arrestato dalla Polizia un operaio-coltivatore residente in centro storico. A finire nei guai è un 50enne jesino che deve rispondere di produzione e cessione di sostanza stupefacente.