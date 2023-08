CIVITANOVA - Lite tra giovanissimi sul lungomare Sud: denunciati tre fermani tra i 20 e 21 anni, avrebbero rubato dei caschi a dei ragazzi. Per loro è scattata anche la denuncia per minacce: poco prima dell’arrivo della polizia avrebbero nascosto sotto l’auto una mazza da baseball. L’episodio risale alla notte tra sabato e domenica scorsi quando, verso le ore 3, i poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza sono intervenuti sul lungomare Piermanni dove era stata segnalata la presenza di più giovani che stavano litigando tra loro.

APPROFONDIMENTI LA SICUREZZA Movida ad alta tensione, calci e pugni sul lungomare a Civitanova: tre persone coinvolte nella rissa





L’intervento



Al loro arrivo gli agenti hanno accertato la presenza di un’auto a bordo della quale c’erano tre giovani di età compresa tra i 20 e i 21 anni e, poco distanti, altri coetanei, proprietari di alcuni motorini parcheggiati nelle immediate vicinanze, con i quali poco prima era scoppiata una lite. Sotto l’auto i poliziotti hanno trovato una mazza da baseball che i tre occupanti dell’auto avevano tentato di nascondere all’arrivo della Volante, mentre a bordo del mezzo, come segnalato anche dagli altri ragazzi presenti, venivano rinvenuti alcuni caschi che i proprietari dei motorini avevano ancorato ai loro mezzi e che rivendicavano come di loro proprietà.