A Serra San Quirico oggi i funerali di Florenc: l’addio al 24enne vittima dello schianto di venerdì notte sulla 76

SERRA SAN QUIRICO - Saranno celebrati oggi alle 11 al cimitero comunale di Serra San Quirico i funerali di Florenc Kasa, il 24enne di origine albanese vittima del tremendo schianto di venerdì notte sulla superstrada 76. La camera ardente è stata allestita alla Casa funeraria di Bondoni (via dell’Industria a Castelplanio) dove già ieri pomeriggio tantissimi amici hanno voluto salutarlo per l’ultima volta e portare un abbraccio alla mamma Selvie e al babbo Nazmi, alla sorella minore Regina e alla fidanzata Pamela, distrutti dal dolore.

I ragazzi hanno affidato ai social il ricordo, postando foto e parole d’addio. «Riposa in pace», scrive semplicemente il cugino, mentre la fidanzata posta un «Ciao amore mio» accompagnato da due cuori rossi. Un dolore vissuto in modo riservato tra gli amici di sempre, che hanno fatto sentire tutta la loro vicinanza ai familiari con biglietti e partecipazioni al lutto. E poi la piazza virtuale che, come una grande catena d’affetto, unisce nel momento dell’addio a questo ragazzo solare e sorridente che, da pochi mesi, aveva lasciato la famiglia d’origine per andare a convivere a Genga. Stava tornando a casa venerdì notte quando lungo la superstrada, all’altezza dello svincolo per Castelbellino nel tratto interessato dai lavori, ha perso il controllo della sua Bmw andando a schiantarsi contro il guard-rail.

