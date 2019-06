Vuole registrare la riunione di condominio: esplode la bagarre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Lite durante l’assemblea condominiale dove sono dovuti intervenire i carabinieri a riportare la calma. Domenica mattina verso le 10.30 l’amministratrice di un condominio sul lungomare Mameli a Cesano si è vista costretta a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine, a seguito dei disordini durante un’assemblea straordinaria. Essendo molti proprietari turisti hanno approfittato della domenica per riunirsi. Uno dei condomini si è presentato munito di registratore acceso, senza il previo consenso dei presenti che gli hanno chiesto invano di spegnerlo, diffidandolo dal registrare le conversazioni. Visto che perseverava, ne hanno chiesto l’allontanamento così che l’amministratrice ha dovuto ricorrere alle forze dell’ordine per sedare gli animi che si stavano surriscaldando. Alla fine, constatato che molti stavano abbandonando la sala per protesta, l’assemblea è stata annullata onde evitare che degenerasse.