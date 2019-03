Vandali scatenati imbrattato il chiosco dello chef stellato Cedroni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Imbrattato il chiosco di Moreno Cedroni in piazza Saffi. Due grandi simboli fallici sono comparsi sul retro di Anikò ben visibili dal parcheggio dell’ex Gil di viale Leopardi. Passando da piazza Saffi non si vede nulla ma entrando nel parcheggio o passeggiando su viale Leopardi è impossibile non notarli. Ieri mattina diversi automobilisti, dopo aver lasciato la macchina in sosta, si sono fermati a commentare l’inciviltà di chi si diverte ad imbrattare beni pubblici oppure altrui come nel caso della nota salumeria ittica dello chef pluristellato.