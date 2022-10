SENIGALLIA - È Moreno Cedroni lo chef dell’anno 2022. Il patron della Madonnina del pescatore, dove tutto ebbe inizio, è stato premiato agli Awards Food and Travel Italia, gli oscar della gastronomia e del turismo. Non c’è dubbio che il pluristellato Moreno Cedroni abbia contribuito ad incrementare il turismo, grazie alla sua cucina non convenzionale, che richiama clienti oltre i confini nazionali.

«Quando si parla di cucina innovativa non si può che parlare di lui – riporta la motivazione del prestigioso riconoscimento -: è l’innovazione che si fa spirito d’avanguardia, che ribalta le regole codificate dalla tradizione, che traccia nuove visioni dove tutto sembra possibile». Ed ancora: «Passione senza limiti, creatività innata, ricerca e studio come bussola quotidiana hanno dato vita a uno dei maestri internazionali della cucina contemporanea, che diverte, sorprende, stupisce, inventa: in una parola rivoluziona. Con un approccio ludico che dà vita a proposte sempre credibili e di gusto».

La squadra

Lo chef, ovviamente, è entusiasta e lo è anche per la motivazione. Rende infatti merito al grande lavoro che c’è dietro ad ogni suo piatto e al genio che è in lui. «Ricevere i premi è bello – spiega lo chef Moreno Cedroni – in più con queste motivazioni rappresenta un punto d’arrivo importante, ricco di stimoli che ci carica tantissimo».

Parla al plurale, riconoscendo il merito del successo anche al suo team che lo affianca e alla moglie Mariella Organi a cui è affidato il delicato compito dell’accoglienza che a lei, signora della sala, riesce alla perfezione. Anche quando si parla di premi con Moreno Cedroni bisogna usare il plurale. Si perde il conto di quanti ne abbia già ricevuti ma lui non si abitua mai. «Ogni volta emoziona sempre di più ricevere riconoscimenti – conclude – sono carburante per fare sempre meglio». Ed a proposito di riconoscimenti, la Madonnina del pescatore è il primo ristorante in Italia e terzo al mondo nella Travellers’ Chioce 2022 di TripAdvisor. Insomma, una garanzia di qualità.