L'ennesimo capolavoro di chef Cedroni: il suo Clandestino di Ancona è il miglior ristorante di pesce d’Italia per #50topitaly

ANCONA- Il Clandestino Sushi Bar di Portonovo, feudo dello chef senigalliese Moreno Cedroni che in carriera ha già conquistato due stelle Michelin, è in cima alla classifica dei ristoranti di pesce d'Italia per #50topitaly.

La classifica

La famosa guida del Made in Italy che valuta anche Luxury, Ospitalità, Gourmet, Pasticcerie, Vini ha regalato il primo posto al suggestivo locale dorico lasciando alle spalle il ristorante San Lorenzo di Roma e Romolo al Porto di Anzio. Quarto posto per Punto Nave di Monterusciello in provincia di Napoli e quinto posto per Il Marin di Genova.