«Ti tiro l'acido e ti taglio come un salsiccia»: condannato l'ex convivente

SENIGALLIA - Minacciata, insultata, presa per il collo e picchiata. Per mesi, la vita di una 34enne originaria dell’est Europa sarebbe stata distrutta da quello che ormai è il suo ex convivente, un senigalliese di 41 anni. Lui, secondo le accuse, sarebbe arrivato a dirle: «Ti ammazzo, ti taglio come una salsiccia, ti butto l’acido così non ti trova più nessuno. Conosco i giudici, la legge è dalla mia parte». L’uomo non si sarebbe neanche tirato indietro dal rinfacciare alla ex le sue origini: «Sei una straniera di m…». Le minacce non hanno intimidito la donna, spingendola a prendere coraggio e a denunciare tutto ai carabinieri. Il risultato è stato un processo intentato contro il 41enne, finito alla sbarra con la duplice accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Ieri mattina, il giudice Maria Elena Cola ha condannato l’imputato, difeso dall’avvocato Gianfranco Savi, a scontare due anni e un mese di reclusione. All’ex compagna, parte civile con il legale Ruggero Tomasi, dovrà versare un risarcimento di 10 mila euro. Attualmente l’uomo ha l’obbligo di non avvicinarsi alla vittima e ai luoghi da lei frequentati.