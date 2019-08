Le suore al mare incantano ​il web: «Felici gioiose, come bambine»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA “Le suore al mare. Felici, gioiose, come bambine, con i vestiti bagnati”. Così l’assessore Ilaria Ramazzotti ha descritto le foto scattate al mare. Un pieno di like sui social. Nella città dalla spiaggia di velluto, dove i pretini avevano ispirato Mario Giacomelli, le suore in acqua sono state muse per l’assessore.