Senigallia, scoperta piantagione di marijuana. Arrestato 50enne, sequestrati 7 kg di sostanza stupefacente

SENIGALLIA - Lotta allo spaccio senza soste. Nell’ambito delle attività di contrasto e repressione al mercato illegale degli stupefacenti, gli agenti del Commissariato di P.S. di Senigallia hanno messo a segno un altro importante colpo, scoprendo l’esistenza di una coltivazione indoor di marijuana e traendo in arresto il responsabile del reato.

Negli ultimi giorni l’attenzione degli investigatori della Polizia veniva rivolta ad un soggetto,50enne di Senigallia, il quale risultava particolarmente attivo nel settore illecito degli stupefacenti. L'uomo alcuni anni addietro era stato già tratto in arresto dagli stessi poliziotti in quanto aveva avviato una grossa attività di coltivazione di marijuana.

Le attività investigative hanno permesso di scoprire che il cinquantenne non si era fermato dopo l'arresti ma ha continuato una florida ed intensa attività di coltivazione da cui è riuscito a trarre considerevoli quantitativi disponibili per la cessione sul mercato.

Da un controllo dell'abitazione, gli agenti si sono trovati di fronte ad una vera e propria serra indoor: i box illuminati per la coltivazione, tutte le apparecchiature elettriche e le sostanze necessarie per produrre grossi quantitativi. Inoltre gli agenti hanno trovato all’interno dell’abitazione oltre 50 piante, in diversa fase di crescita, alcune delle quali in piena produzione con le infiorescenze già pronte per la raccolta.

Al termine delle attività, la sostanza marijuana sequestrata è ammontata a 7 chili: l'uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari che sono stati convalidati dal giudice.