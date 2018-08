Scavano buca nella sabbia: presi gli scrocconi del Party Hawaiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Oltre 6.000 per il party hawaiiano dove la polizia ha allontanato alcuni imbucati. Avevano scavato delle buche nella sabbia per passare sotto la recinzione senza pagare il biglietto. L’introduzione del ticket ha fatto in modo che partecipassero solo i diretti interessati, lasciando fuori quelli che negli ultimi anni andavano solo per creare caos e disagi. Obiettivo raggiunto.