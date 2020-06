Il saluto all’avvocato Stefano Drago: «Un esempio di coerenza e lealtà»

SENIGALLIA - Verrà cremata oggi a Fano la salma dell’avvocato Stefano Drago. Non ci sarà il funerale. Sono queste le sue ultime volontà che la famiglia ha rispettato. Amici e conoscenti hanno potuto dargli un ultimo saluto presso la camera ardente allestita presso l’obitorio dell’ospedale di Senigallia, dove il penalista è morto a 56 anni. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia in particolare dal mondo forense al fratello Roberto, avvocato come lui. «È stato un collega taciturno - lo ricorda l’avvocato Alessandro Angeletti - ma sempre molto disponibile con noi e con i praticanti». «Ciao Stefano – aggiunge l’avvocato Roberto Paradisi - esempio di coerenza e di coraggio. Correttezza e lealtà».

