Senigallia, rubano vario materiale elettronico da un negozio: arrestati un uomo e una donna

SENIGALLIA - Ieri (18 settembre) i carabinieri di Senigallia hanno arrestato due persone per furto. Si tratta di un 53enne e della moglie 30enne, che nel pomeriggio sono stati sorpresi a rubare vario materiale hi-tech (caricabatterie, power bank, auricolari, custodie per telefoni cellulari), del valore complessivo di circa 500 euro, all’interno di un negozio di elettrodomestici.

L'arresto

I due sono stati sorpresi dal personale della vigilanza che ha immediatamente allertato il 112. L’uomo e la donna, fermati immediatamente dopo sono stati trovati in possesso della merce rubata che è stata restituita al legittimo proprietario. I due sono stati tratti in arresto e sottoposti agli arresti domiciliari come disposto dall’autorità giudiziaria. Gli arresti sono stati convalidati, per l’uomo sono stati confermati gli arresti domiciliari e per la donna l’obbligo di dimora.