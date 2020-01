Procedono i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio di via Cellini. Prevista la consegna entro maggio

SENIGALLIA – Stanno procedendo speditamente i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio di via Cellini, che dovrebbero concludersi entro il prossimo maggio. Si tratta di una struttura a tre livelli - i primi due seminterrati e coperti, il terzo scoperto – per un totale di circa 300 posti. Realizzato dalla SenParkTeck s.r.l., con il finanziamento di una banca del territorio, il nuovo parcheggio avrà tariffe agevolate, convenzionate con il Comune di Senigallia. Prevista anche l’installazione di colonnine per la ricarica elettrica e un’area dedicata al servizio di bike sharing.



Grande attenzione è stata posta anche alla progettazione e alla scelta dei materiali, al fine di mitigare l’impatto visivo. Il risultato finale mira a una struttura leggera e modulare a graticcio, con finitura in acciaio corten, che collegherà il lungo muro di sostegno in cemento esistente con quella prefabbricata del parcheggio. La fioriera naturale che si creerà sul retro del muro alimenterà le diverse varietà di piante rampicanti e ricadenti, che ricoprendo il manufatto ne favoriranno l’integrazione ambientale.



"Si tratta di un intervento strategico per la città – afferma il sindaco Maurizio Mangialardi – volta a dare una risposta concreta al tema della sosta per cittadini e imprese, a pochi passi dal centro storico e in prossimità di importanti strutture di servizio come l'ospedale, la Fondazione Città di Senigallia, il seminario con la scuola media e gli impianti sportivi, e il poliambulatorio di via Campo Boario".