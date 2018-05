Incontri al Ponterosso cinquantenne con la coca Denunciata pure la moglie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Nel corso di un’operazione di contrasto alle attività di spaccio, di seguito ad una serie di segnalazione di comportamenti sospetti in zona Ponterosso, gli agenti del Commissariato di Polizia di Senigallia effettuavano una serie di accertamenti e notavano l’andirivieni di un soggetto che, in quella zona, si incontrava con altre persone, alcune delle quali con precedenti in materia di stupefacenti.Dopo una serie di accertamenti, gli agenti sottoponevano a controllo l’uomo, G.B. di anni 50 , di origini campane che quale veniva trovato in possesso di circa 5 grammi di cocaina e di materiale idoneo al confezionamento. Nell’immobile abitato dall’uomo veniva rintracciata anche la moglie che risultava essere pienamente consapevole delle attività poste in essere dal marito.L’uomo, che in passato ha avuto numerosi problemi giudiziari per questioni legate alla droga, veniva deferito all’autorità giudiziaria, unitamente alla moglie, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata alla spaccio e la droga veniva sottoposta a sequestro per la successiva distruzione.