Pedina la moglie fino al commissariato Lo stalker fa autogol, la polizia lo arresta

SENIGALLIA - Ha pedinato la moglie fino in Commissariato agevolando il lavoro della polizia, che l’ha arrestato senza nemmeno doverlo andare a cercare. In manette è finito un 52enne accusato di stalking, violenza domestica e lesioni.Alcuni giorni prima la moglie si era recata al pronto soccorso riferendo che il marito l’aveva picchiata. I sanitari l’avevano dimessa con una prognosi di 8 giorni per poi avvertire la polizia. Inizialmente la donna era tornata a casa, dove vivono anche i figli. Poi però, nel timore che il marito potesse farle del male, sabato ha deciso di andare a dormire a casa della sorella.