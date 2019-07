Si accanisce sulla fidanzata di 28 anni: pugni in faccia anche davanti ai poliziotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Le urla hanno squarciato l’ombra del crepuscolo, facendo sobbalzare dal letto i residenti di un condominio di via Fazioli. C’è voluto poco per capire che quei gemiti erano grida d’aiuto derivate da un violento litigio tra fidanzati che si stava consumando tra le mura domestiche.Gli agenti delle Volanti della questura ci hanno messo un istante ad arrivare nel cuore del rione adriatico. Appena giunti in via Fazioli hanno visto una scena agghiacciante: c’era lui, un tunisino di 22 anni, intento a prendere a cazzotti il volto della fidanzata. Lei, 28enne anconetana, era inerme, a terra, con il volto tumefatto. La violenza del giovane non si è fermata neanche davanti alla polizia. La vittima è stata portata al pronto soccorso di Torrette: ha un dente rotto e altri due seriamente danneggiati. Dovrà essere sottoposta a una serie di esami specifici per capire le conseguenze delle botte ricevute dal fidanzato. Che è stato arrestato e rinchiuso a Montacuto.