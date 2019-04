Paura sulla spiaggia passante trova un ordigno bellico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Paura al Cesano. E' stato trovato, nella tarda mattinata di oggi, 25 aprile, un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale. E' stato un passante ad accorgersi dell'ordigno mentre passeggiava in strada e a dare l'alalrme. Sul posto la guardia costiera e la polizia locale. E' stata interdetto al transito un tratto di arenile di 500 metri in attesa dei provvedimenti necessari a spostare l'ordigno in sicurezza.