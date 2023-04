Civitanova, l'ordigno bellico è stato fatto brillare: nessun problema di sicurezza

CIVITANOVA – È stato fatto brillare oggi pomeriggio (4 aprile) a Civitanova l’ordigno bellico rinvenuto in via Capuana, in un campo vicino alla villa Morichetti. Gli artificieri lo hanno fatto brillare in sicurezza sul posto.

LEGGI ANCHE: Civitanova, ara il campo e scopre una bomba: transennata l'area nella zona di Villa Eugenia

Il ritrovamento

Era stato rinvenuto il giorno prima da un uomo che stava lavorando il campo e si è accorto di quell’ordigno, un proiettile di mortaio di fabbricazione tedesca, che si trovava all’interno di un secchio.