Oggi dalle 12 la camera ardente: â€‹Frank Bastianoni domani pomeriggio i funerali

SENIGALLIA - Sarà allestita questa mattina la camera ardente per l’ultimo saluto a Francesco Bastianoni. I funerali si svolgeranno domani alle 16 nella chiesa della Cesanella. Le procedure burocratiche, conseguenti all’espianto, hanno richiesto tempi lunghi e solo ieri pomeriggio la salma è tornata nella disponibilità della famiglia. Si potrà visitare oggi dalle 12 alle 18 presso la camera mortuaria dell’ospedale di Torrette. Quello di ieri per molte persone è stato un giorno di gioia. Un nuovo inizio grazie alla generosità di Frank e della sua famiglia che ha deciso di regalare una vita migliore a quanti erano in lista di attesa per un trapianto. Quali organi siano stati donati non è possibile divulgarlo. La normativa prevede infatti che chi riceve non debba conoscere le generalità del donatore. Molti comunque.L’equipe medica è entrata in sala operatoria nella tarda serata di sabato, era quasi mezzanotte, per concludere nella tarda mattinata di domenica. Francesco Bastianoni è entrato in coma la mattina stessa dell’incidente, domenica 17 giugno. Un impatto violento lungo la Statale con una macchina che usciva da via Perilli. È rimasto attaccato ai macchinari fino a sabato scorso quando i parenti hanno autorizzato la donazione degli organi iniziata la serata stessa. Durante i funerali molti negozi resteranno chiusi in segno di lutto. I colleghi di Frank, che gestiva il BigBangBar di via Sanzio, saranno in chiesa con lui.