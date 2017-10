Strutture balneari divorate dalle fiamme nella notte Paura alla Cesanella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Nella notte, intorno alle 2 i vigili del fuoco sono intervenuti a Senigallia, all'altezza della Cesanella - sul lungomare per un incendio. Per cause in fase di accertamento andavano a fuoco delle strutture balneari. I vigili del fuoco intervenuti con due automezzi e sette vigili hanno confinato e spento le fiamme, successivamente hanno messo in sicurezza il sito. Sul posto sta intervenendo il personale vigilfuoco dell’ufficio di polizia giudiziaria per i rilievi di competenza.