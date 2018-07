La notte brava di ubriachi vandali e ladri: furto di bici ripreso dalle telecamere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - Vandali scatenati in spiaggia, ubriachi, anche minorenni, soccorsi dalle ambulanze e furti di biciclette senza precedenti. Tutto in una lunga notte che si è conclusa ieri mattina con un ladro fermato dai bagnanti e poi portato in Commissariato, dopo aver tentato di rubare il cellulare in spiaggia ad una bagnante di Chiaravalle. È il bilancio del post Notte della Rotonda. Una festa impeccabile, senza sbavature. Con molta gente intervenuta. Tante le famiglie con bambini.