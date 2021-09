Camion prende improvvisamente fuoco: nube di fumo nero e paura sull'autostrada A14

SENIGALLIA - Paura oggi pomeriggio sull'autostrada A14, lungo la corsia sud nel tratto compreso tra i caselli di Senigallia e Montemarciano, per un camion che ha preso improvvisamente fuoco.

Per fortuna il conducente si è accorto del fumo ed è riuscito ad accostare in una piazzola di emergenza e ad allontanarsi in tempo. Il traffico è stato rallentato. Nel sud dell regione, intanto, si sono verificate ancora code chilometriche in corrispondenza dei cantieri da poco riaperti.

