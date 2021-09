Sbanda, si ribalta e sfonda la recinzione di una casa restando in bilico: 27enne soccorso dall'eliambulanza

RECANATI - Brutto incidente intorno alle 12 di oggi in contrada Duomo, a Recanati: grave un ragazzo di 27 anni portato dall'eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette. Il ragazzo, per cause ancora al vaglio della Polizia locale, ha perso il controllo dell'auto all'uscita da una semicurva: il mezzo è impazzito, si è ribaltato e ha sfondato la recinzione di una casa restando in bilico sul muretto. Il giovane è stato liberato dalle lamiere dai vigili del fuoco; i soccorittori, constate le sue condizioni, hanno allertato l'eliambulanza per un rapido trasporto all'ospedale regionale di Torrette.





Ultimo aggiornamento: 15:32

