La moglie malata lo chiude in casa A 85 anni si cala dal balcone e cade

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - La moglie lo chiude inavvertitamente sul balcone e lui si cala con la corda utilizzata per stendere il bucato. Impresa che si è conclusa con drammatico incidente per un 85enne residente in via della Marina a Montignano. L’anziano, cadendo dal balcone del secondo piano, è rimasto gravemente ferito ma i medici sono ottimisti. Dovrebbe farcela. «Ha delle costole fratturate e la cassa toracica schiacciata – spiega il genero –, ha anche un versamento ed altri traumi. È ricoverato in terapia intensiva. La situazione è grave ma dovrebbe superarla».