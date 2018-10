Si toglie la vita con una corda nel garage Scoperta choc per i familiari: aveva 60 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Un uomo di 60 anni di Fabriano si è tolto la vita impiccandosi con una corda nel garage di casa, in via Fagioli. E’ accaduto ieri verso le ore 12,30. Sono stati i familiari a fare la triste scoperta al piano terra dello stabile situato nel quartiere Piano. Dopo l’allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo e una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Fabriano. Il pensionato, prima di suicidarsi, non avrebbe lasciato nessun biglietto per spiegare i motivi che l’hanno portato a quel gesto.