Meeting delle città gemellate Nuove prospettive e anche tanti progetti

SENIGALLIA – Dal 21 al 23 settembre, Lörrach ha ospitato l’annuale meeting delle città gemellate che oltre alla città tedesca comprende anche Senigallia, Sens e Chester. La tre giorni si è aperta con un momento celebrativo, il “Tag der Demokratie” (Il giorno della democrazia), cui ha preso parte anche la delegazione senigalliese composta dall’assessore Ilaria Ramazzotti, delegata dal sindaco Maurizio Mangialardi in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, dalla presidente della Consulta dei gemellaggi e delle relazioni europee Elisabetta Paolozzi, dalla vicepresidente della stessa Consulta Gianna Prapotnich e dai consiglieri comunali Mauro Gregorini e Luigi Rebecchini.Nel corso della riunione plenaria tenutasi il 22 settembre al Palazzo del Comune, le città gemellate hanno proposto progetti e illustrato le attività in rete, evidenziando relazioni interistituzionali di grande impatto e con prospettiva pluriennale. Particolarmente importanti e molto partecipati sono stati gli workshops pomeridiani, interamente dedicati allo scambio dei giovani, alle esperienze di job shadowing, alla programmazione di mobilità transfrontaliere e alla progettazione europea (Erasmus plus - eTwinning). Non sono mancati momenti dedicati alla conoscenza del territorio e delle ricchezze storico antropologiche ed eno-gastronomiche di un’area geografica dove la cultura tedesca si incontra con quella francese e svizzera.La linea comune emersa durante il Meeting è che si vince tutti quando si lavora insieme, condividendo progettualità, competenze professionali e valori culturali. Per quanto riguarda la delegazione senigalliese, i progetti presentati sono quelli che riguardano le opportunità offerte dalla nuova legge regionale che ha riconosciuto Senigallia Città della Fotografia, a partire dalla valorizzazione della collezione storica conservata dal Musinf per arrivare al potenziamento dei prodotti multimediali, all’organizzazione di concorsi fotografici, di eventi sportivi e allo sviluppo dell’offerta culturale e turistica. Importante, poi, sul fronte delle scuole, la proposta di affiancare alle delegazioni istituzionali che prenderanno parte alla prossima riunione annuale delle Commissioni delle Città gemellate, che si terrà nel 2019 proprio a Senigallia, un dirigente scolastico e due insegnanti, che così potranno visitare le scuole della città, stringere rapporti e-Twinning e progettare scambi tra studenti.