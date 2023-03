FABRIANO Fabriano e Perugia più vicine: prove tecniche per un turismo diffuso tra Marche e Umbria senza sottovalutare la musica jazz. E’ l’obiettivo dell’incontro di sabato che ha avviato ufficialmente un rapporto di collaborazione tra le Amministrazioni delle due città. Prosegue, quindi, il percorso verso la definizione di un protocollo di intesa. «Avviamo insieme progetti sul versante turistico che vedranno la luce nei prossimi mesi» anticipa il sindaco, Daniela Ghergo. Ormai è chiaro che l’unica ancora di salvezza per l’entroterra è il turismo, in tutte le sue forme.

La strategia

Dichiara il primo cittadino: «Fabriano e Perugia sono accomunate dai loro simboli, la Fontana Sturinalto e la Fontana Maggiore, e questo rappresenta già un legame tra le nostre due comunità, simili per cultura, storia e tradizione. Poi – prosegue - siamo entrambe patria di artisti che hanno scritto la storia dell’arte, Gentile da Fabriano e Allegretto Nuzi, il Pinturicchio e il Perugino. Ci avvicina la musica, con Umbria Jazz che è diventata l’evento più noto a livello internazionale, e FabriJazz a Fabriano, che sta crescendo in popolarità e blasone, celebrando quest’anno il decennale» conclude Ghergo. Di tutto ciò si è discusso nel convegno all’Oratorio della Carità.

Il traguardo

«L’obiettivo – ha detto in apertura dei lavori l’assessore Andrea Giombi - è volto alla creazione di sinergie per promuovere congiuntamente l’offerta culturale e turistica delle due città». Il Comune di Perugia ha votato già nel 2019 un ordine del giorno volto a “porre iniziative di intesa e di concerto con il Comune di Fabriano per una collaborazione”. Al convegno hanno preso parte anche alcuni storici. In omaggio all’affinità musicale legata al jazz sono intervenuti i musicisti di Fabrijazz. Poi è stata illustrata la volontà di creare un protocollo di intesa. L’Assessore alla Cultura di Perugia, Leonardo Varsano, ha evidenziato l’importanza di questo progetto tra i due Comuni. La seconda tappa di questo percorso porterà l’Amministrazione comunale di Fabriano a Perugia per poi procedere alla sottoscrizione congiunta del protocollo. Intanto per la città della carta e il suo comprensorio c’è una vetrina importante, già nel prossimo fine settimana. L’unione Montana Esino Frasassi, infatti, sarà presente a Tipicità. «Saremo a Fermo con uno stand insieme ai Comuni di Fabriano, Sassoferrato, Staffolo, Cupramontana, Mergo per rappresentare le bellezze del nostro territorio. Porteremo il Museo della Carta, i prodotti tipici e cercheremo, come sempre, di far conoscere l’Unione Montana» ha detto il presidente, Giancarlo Sagramola.