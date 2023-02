CAMERINO - Riparte la macchina organizzativa del premio internazionale Massimo Urbani, uno dei più importanti concorsi internazionali per solisti jazz, fondato dal talent scout e produttore discografico della Philology Records, il maceratese Paolo Piangiarelli, con la direzione artistica e organizzativa di Musicamdo Jazz. Le serate finali dell’edizione numero 27 si terranno il primo e il 2 luglio a Camerino.



La giuria



I finalisti si esibiranno davanti ad una giuria che quest’anno verrà presieduta dal sassofonista Francesco Cafiso (il suo nome figura nell’albo d’oro del concorso), insieme ai musicisti che accompagneranno i solisti sul palco: Alessandro Lanzoni al piano, Gabriele Pesaresi al contrabbasso e Massimo Manzi alla batteria. La giuria avrà il compito di decretare il vincitore dell’edizione e di stabilire a chi andrà il premio “Paolo Piangiarelli” che permetterà al vincitore di registrare il suo primo disco da professionista. Contemporaneamente verranno assegnati il premio Nuovo Imaie che consiste in un tour di sei concerti nell’arco dei dodici mesi successivi; le borse di studio di Nuoro Jazz e Fara Music Summer School e, come di consueto, quello della giuria critica composta dai giornalisti delle maggiori testate jazz nazionali e di alcuni importanti festival e, per finire, il premio social per il musicista che avrà ottenuto più like sul web. Le iscrizioni sono aperte. Ci sarà tempo sino al prossimo 21 maggio. Chi vorrà partecipare dovrà inviare i materiali richiesti dal bando che può essere scaricato dal sito web ufficiale della manifestazione. Il concorso è aperto a tutti gli strumenti musicali, voce compresa. L’esito di questa prima selezione verrà comunicato sui social e sul sito web del Premio entro il 31 maggio.



La storia



Il premio Urbani nasce nel 1996 a Urbisaglia per commemorare Massimo Urbani, geniale sassofonista romano prematuramente scomparso. Dal 2004 si trasferisce a Camerino e viene organizzato da Musicamdo con il supporto del comune di Camerino e di Unicam. Nel 2007 acquisisce l’aggettivo “internazionale”. Molte star dell’attuale panorama jazzistico italiano sono figurano nel lungo elenco dei vincitori del concorso che quest’anno giunge all’edizione numero 27. L’anno scorso trionfò il sassofonista molisano Antonio Ottaviano. La manifestazione è organizzata dall’associazione Musicamdo, con il sostegno di: Mic, Regione Marche, Comune di Camerino e Unicam.