SENIGALLIA - Si svolgeranno domani alle 17.30 alla Cesanella i funerali di Tonino Tonucci, socio della pasticceria Nello in via Tintoretto. E’ morto venerdì a pochi mesi di distanza dalla moglie Lorena Lanci, scomparsa lo scorso mese di aprile.

La coppia, 58 anni lui e 57 lei, lavorava nell’attività di famiglia ed era molto legata. Per Tonino Tonucci, Tony per gli amici, era stato difficile affrontare la scomparsa dell’amata moglie. Lascia i figli Federico e Giovanni, il fratello Nello, le cognate Liliana, Luisa, i nipoti e i pronipoti. Un altro lutto che colpisce a pochi mesi di distanza la pasticceria Nello, dove Nello e Tonino Tonucci hanno sempre lavorato con le rispettive mogli. Ad aprile la prima tragedia con la scomparsa di Lorena, venerdì la seconda con quella del marito Tonino. Tutti ora li immaginano di nuovo insieme, in cielo.